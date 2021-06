Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 20. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj na cestah Lucija - Strunjan - Izola in Šmarje - Koper. Promet je povečan na mejnih prehodih s Hrvaško. Čakalne dobe so od 30 minut do ene ure. Danes do 21. ure velja splošna prepoved prometa tovornih vozil nad sedem ton in pol.