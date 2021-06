Jabeurjevi prva turnirska zmaga v karieri

Birmingham, 20. junija - Tunizijka Ons Jabeur je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Birminghamu z nagradnim skladom 235.238 dolarjev. V finalu je s 7:5 in 6:4 ugnala Rusinjo Darjo Kasatkino in se veselila prve turnirske zmage v karieri. Pred tem je 26-letna Tunizijka, 24. igralka sveta, igrala v finalu Moskve 2018 in letos v Charlestonu.