Toplotna obremenitev velika, v Ljubljani se obeta še kakšna tropska noč

Ljubljana, 20. junija - V Ljubljani se temperatura zraka v noči na danes ni spustila pod 20 stopinj Celzija. To pomeni, da je za nami prva letošnja t.i. tropska noč, pričakuje se še kakšna, je za STA povedal dežurni meteorolog na Arsu Benedikt Strajnar. Po napovedih Arsa bo predvidoma do četrtka po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Z današnjim dnem smo dosegli vrh letošnjega prvega vročinskega vala in sedaj sledi še nekaj dni s podobnimi temperaturami med 30 in 35 stopinjami Celzija do srede, potem pa bo od četrtka do sobote malenkost manj vroče.

Te prve dni je verjetnost neviht zelo majhna, pa še tam, kjer bi nastale, bi to bile kratkotrajne vročinske nevihte. To je danes možno predvsem na območju gora severne in severozahodne Slovenije, v ponedeljek je kakšna nevihta možna predvsem v Posočju, drugod po Sloveniji pa je verjetnost neviht v teh dneh zelo majhna, je za STA povedal dežurni meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Benedikt Strajnar.

V prihodnjih dneh bo pihal tudi jugozahodni veter, tako da bodo kotline osrednje in vzhodne Slovenije tiste, kjer bo najtopleje. Od četrtka dalje bodo temperature za kakšno stopinjo nižje, je napovedal meteorolog.

Z dnevi se bo doživljanje temperaturnih obremenitev stopnjevalo. Po Strajnarjevih besedah je moteč dejavnik predvsem noč, ko se zrak ne shladi, tudi zato ne, ker je noč kratka. Danes je bil tako prvi dan, ko se je v Ljubljani temperatura spustila samo do 20 stopinj in teh 20 stopinj zjutraj je prag za t.i. tropsko noč. Strajnar pričakuje še nekaj tropskih noči vsaj v Ljubljani, razlog za to je tudi učinek mesta.

Zaradi velike toplotne obremenitve je Arso izdal oranžno vremensko opozorilo za vse dele države do vključno srede, razen za severozahod, za katerega je izdano rumeno vremensko opozorilo.

Medtem je tudi danes popoldne enako kot v soboto bila na merilnem mestu v Desklah presežena opozorilno vrednost ozona. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne, v večernih urah pa naj bi raven padla. Tudi v ponedeljek lahko pričakujemo preseganje opozorilne vrednosti v popoldanskem času, so sporočili z Arsa, kjer dodajajo, da je merilno mesto glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Na Arsu priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.