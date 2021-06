Francoz Humbert v Halleju da uspeha kariere

Halle, 20. junija - Francoz Ugo Humbert je na teniškem turnirju v Halleju poskrbel za največji uspeh v karieri. V finalu je v dveh nizih s 6:3 in 7:6 (4) po uri in 24 minutah igre premagal sedmega igralca sveta Rusa Aleksandra Rubljova. Za 22-letnega Humberta, na lestvici ATP je bil prejšnji ponedeljek 31., je to prva zmaga na turnirju serije ATP 500 v karieri.