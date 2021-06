V Indiji najmanj dnevnih okužb z novim koronavirusom v zadnjih treh mesecih

New Delhi, 20. junija - V Indiji so v minulih 24 urah zabeležili 58.419 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je najnižje dnevno število novih okužb v zadnjih skoraj treh mesecih. Zabeležili so tudi 1576 smrtnih primerov zaradi covida-19. V državi se sicer še naprej spopadajo z drugim valom epidemije.