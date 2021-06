V tovarni streliva v Čačku odjeknila eksplozija

Čačak, 20. junija - Prebivalce srbskega mesta Čačak je v soboto zvečer vznemirila eksplozija, ki je odjeknila v tovarni streliva. Pri tem so bili lažje poškodovani trije delavci, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Izbruhnil je tudi požar, ki so ga do danes zjutraj pogasili. Iz previdnosti so evakuirali prebivalce bližnjega stanovanjskega naselja.