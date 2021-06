Bo Allianz Arena Madžare dočakala v mavričnih barvah?

München, 20. junija - Mestni svet Münchna je organizatorje tekme evropskega nogometnega prvenstva med Nemčijo in Madžarsko pozval, da za obračun Allianz Areno osvetlijo v mavrične barve in s tem izrazijo nestrinjanje z madžarsko vlado, ki je prejšnji teden sprejela zakon, s katerim naj omejila informacijske pravice mladih glede homoseksualnosti in transseksualnosti.