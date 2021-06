Otočani z odlično drugo tretjino do izenačenja

New York, 20. junija - Hokejisti New York Islanders so na četrti tekmi polfinala severnoameriške lige NHL s 3:2 premagali Tampo in izid serije izenačili na 2:2 v zmagah. Newyorčani so si zmago zagotovili v drugi tretjini, v kateri so dosegli vse gole. Gosti so se v nadaljevanju približali, a ostali za malo prekratki.