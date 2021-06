Kamnik, 20. junija - Svojci pogrešajo 33-letnega Primoža Pregla iz Kamnika. Visok je okoli 180 cm in srednje postave, ima sive oči in temno rjave lase z nekaj sivimi. Na zadnje so ga videli v soboto okoli 14. ure na območju Kamnika, oblečen je bil v rdečo majico, sive kratke hlače in obut v modre športne copate. Njegovo vozilo so našli pod kamniškim gradom.