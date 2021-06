Slovenski spidvejisti brez uspeha na Hrvaškem

Zagreb, 20. junija - Hrvaški Goričan je bil prizorišče kvalifikacijske preizkušnje VN Challenge, ki najboljšim trem odpira pot med svetovno speedway elito. Slovenijo so ob odsotnosti poškodovanega Mateja Žagarja zastopali Matic Ivačič, Nick Škorja, Anže Grmek in Miran Praznik, ki pa niso igrali vidnejših vlog in so uvrstili v drugo polovico rezultatske lestvice.