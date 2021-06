Milwaukee v finale vzhodne konference

Brooklyn, 20. junija - Košarkarji Milwaukee Bucks so prvi finalisti vzhodne konference severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA. V sedmi tekmi polfinala so po podaljšku s 115:111 premagali Brooklyn Nets in v finale napredovali z izidom 4:3 v zmagah. Največ zaslug za to ima Grk Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel 40 točk.