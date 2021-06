V ugandski olimpijski delegaciji v Tokiu že primer okužbe

Tokio, 20. junija - Že v drugi delegaciji, ki je iz tujine prispela na prizorišče olimpijskih iger v Tokio, so pristojni na letališču Narita odkrili okužbo z novim koronavirusom. Kot poroča AFP, je bil na testu pozitiven eden od devetih članov olimpijske ekipe iz Ugande, iz katere so na Japonsko že dopotovali boksarji, trenerji in uradniki.