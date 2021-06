Današnji praznik glasbe bo povezal deset slovenskih mest in Istro

Ljubljana, 21. junija - Slovenija se je tudi letos pridružila iniciativi Fete de la musique, ki je nastala leta 1982 v Franciji, in bo na današnji poletni solsticij praznovala glasbo v 11 mestih. Organizatorji pričakujejo več kot 80 glasbenih zasedb vseh generacij in žanrov, ki bodo nastopili na ulicah, trgih, parkih in drugih prizoriščih.