Hilary Mantel po 11 letih znova prejela literarno nagrado Walter Scott

London, 21. junija - Britanska pisateljica Hilary Mantel je za zadnji del svoje Cromwellske trilogije, naslovljen The Mirror And The Light, prejela britansko nagrado za zgodovinsko leposlovje Walter Scott. Zanimivo je, da je pisateljica nagrado prejela že pred 11 leti, in sicer za prvi del omenjene trilogije z naslovom Wolf Hall, poroča britanski BBC.