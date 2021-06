ZN ob svetovnem dnevu beguncev s pozivom k njihovi večji vključenosti

New York, 20. junija - Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu beguncev pozivajo k večji vključenosti beguncev v zdravstveno varstvo, izobraževanje in šport. Obenem pa pozivajo svetovne voditelje, naj okrepijo prizadevanja za mir in stabilnost, da bi obrnili trend vse večje razseljenosti ljudi zaradi nasilja in preganjanja.