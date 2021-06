Tedenski pregled - Slovenija od 18. do 24. 6.

Ljubljana, 25. junija - V Sloveniji so se vrstile prireditve ob praznovanju 30-letnice samostojne države, prav tako pa so v sklepni fazi priprave na začetek predsedovanja Slovenije Svetu EU s 1. julijem. Epidemija se umirja, napori so zdaj usmerjeni v kampanjo cepljenja in izdajanje digitalnih covidnih potrdil.