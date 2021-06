Šmarje pri Jelšah, 20. junija - Pod okriljem Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah je nastal nov turistični produkt Šmarje malo drugače, po domače. Produkt je nastal z željo po povezovanju in viziji povečanja promocije šmarske turistične ponudbe, so za STA povedali v zavodu.