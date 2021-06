Primorske novice o Portorožu (18. 6.)

Koper, 17. junija - Alenka Penjak v komentarju Mi gremo na morje v Portorož, piše o tem, da ima slovenska obala z najbolj obiskanim obmorskim letoviščem Portorožem karizmatično moč. Portorož so peščene plaže in pomoli, nočno kopanje in bosonoga zabava do jutranjih ur, školjke in sardelice, mehiški takos in balkanska lepinja, piše avtorica.