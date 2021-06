V času epidemije vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite dodatek za posebne obremenitve

Ljubljana, 17. junija - Vlada je danes s sklepom zagotovila dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v skladu z interventnim zakonom za omilitev posledic epidemije covida-19. Vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite in drugih sil za reševanje in pomoč bo za delo do štirih ur pripadlo 10 evrov, za delo od štirih do osmih ur 20 evrov in za delo več od osmih ur 30 evrov.