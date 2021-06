Na seji odbora DZ o jedrskem scenariju v dolgoročni podnebni strategiji

Ljubljana, 17. junija - Na današnji seji odbora DZ za okolje so predstavniki nevladnih organizacij in opozicijski poslanci opozorili, da predlog dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 Slovenijo potiho, brez ustrezne javne razprave, pelje na pot gradnje drugega bloka jedrske elektrarne. Sporni del predloga resolucije je odbor z dopolnilom sicer na koncu umaknil.