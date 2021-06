S ponedeljkom po vsej državi možno delovanje vseh trgovin in storitev

Ljubljana, 17. junija - Vlada se je danes zaradi izboljšanja epidemioloških razmer odločila, da s ponedeljkom po vsej državi ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Tako bo njihovo obratovanje skoraj nemoteno, obratovalni čas bo omejen le v diskotekah in nočnih klubih, in sicer do polnoči.