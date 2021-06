Vlada imenovala člane svetov Moderne galerije in Tehniškega muzeja

Ljubljana, 17. junija - Vlada je na današnji seji razrešila dva predstavnika ustanovitelja v svetih Moderne galerije Ljubljana in Tehniškega muzeja Slovenije. V prvega je za nova člana do izteka mandata sveta imenovala Ano Čepin in Margarito Mario Dolinar, v drugega pa Špelo Hudnik in Ernesto Drole. Mandata svetov obeh javnih zavodov trajata do začetka februarja 2022.