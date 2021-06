Od ponedeljka za prireditve in shode z več kot 100 udeleženci uveden pogoj PCT

Ljubljana, 17. junija - Vlada je na seji podaljšala nekatere omejitve za preprečevanje širjenja covida-19 in na novo določila, da bo od ponedeljka za javne shode in prireditve z nad 100 udeleženci veljal pogoj preboleli, cepljeni, testirani. Zaradi velikega povpraševanja po informacijah o protikoronskih ukrepih pa je delovanje klicnega centra podaljšala še do 30. junija.