Prebivalci Slovenije bodo prejeli nove bone za koriščenje storitev

Ljubljana, 17. junija - Vlada je potrdila predlog zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu v vrednosti 243,5 milijona evrov. Posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Vsak prebivalec bo prejel nove bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.