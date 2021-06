Vlada sprejela predlog prenove gradbeno-prostorske zakonodaje

Ljubljana, 17. junija - Vlada je danes potrdila predloga novega gradbenega zakona in novega zakona o urejanju prostora. Sedanji sistem se ne bo spremenil, ampak bo nadgrajen, tako da bodo postopki gradnje objektov in umeščanja v prostor enostavnejši in hitrejši, je na novinarski konferenci ministrstva dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.