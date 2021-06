Ukrajinci po hudem boju do prve zmage na EP

Bukarešta, 17. junija - Ukrajinska nogometna reprezentanca je v Bukarešti v 2. krogu evropskega prvenstva premagala Severno Makedonijo z 2:1 (2:0). Druga tekma 2. kroga v skupini C bo v Amsterdamu, ko se bosta ob 21. uri merili Nizozemska in Avstrija. Ob 18. uri bo v Kobenhavnu na sporedu še tekma 2. kroga v skupini B med Dansko in Belgijo.