EASA in ECDC priporočata izjemo za cepljenje in prebolele potnike

Bruselj, 17. junija - Agencija EU za varnost v letalstvu (EASA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) sta danes izdala posodobljen protokol o varnosti v zračnem prometu. V njem glede karantene in testiranja priporočata izjemo za potnike, ki so covid-19 preboleli ali so cepljeni. Ta izjema naj ne bi veljala za tiste z bolj ogroženih območij.