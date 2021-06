Predlog Levice o ukinitvi izvajanja vojaške dolžnosti v miru končal zakonodajno pot

Ljubljana, 17. junija - Odbor DZ za obrambo je zavrnil predlog, s katerim so v Levici želeli iz zakonodaje črtati možnost opravljanja vojaške dolžnosti oz. naborništva v miru. Uroš Lampret z Morsa je pojasnil, da je vlada že sicer ustavila postopek sprejemanja predloga novele, ki bi to omogočala. V koaliciji so Levici očitali tendenco po delitvi slovenske družbe.