Parlamentarni odbor z nekaj spremembami potrdil novelo zakona o pravilih cestnega prometa

Ljubljana, 17. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je v drugi obravnavi potrdil predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa. Poslanci koalicije in opozicije se niso strinjali glede smiselnosti zniževanja glob za prehitro vožnjo, dogovorili pa so se o umiku rešitev, ki jih je kot sporne ocenjevala zakonodajno-pravna služba DZ.