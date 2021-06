Razmere na slovenskih cestah ob 16.30

Ljubljana, 17. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru odstranili posledice nesreče. Še vedno je daljši zastoj iz smeri južne in vzhodne obvoznice ter iz severne obvoznice proti Štajerski. Občasno zapirajo predor Golovec.