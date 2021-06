Borze v New Yorku uvodoma neenotno

New York, 17. junija - Osrednji indeksi borz v New Yorku se v uvodnem delu današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Med vlagatelji odmeva napoved ameriške centralne banke Federal Reserve, da bo do prvega zvišanja ključne obrestne mere prišlo v letu 2023, in zvišanje števila novih zahtevkov nadomestil za brezposelnost.