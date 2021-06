V Ljubljani odprli muzej bančništva Slovenije

Ljubljana, 17. junija - Na Čopovi ulici v Ljubljani so danes odprli muzej bančništva Slovenije Bankarium. V njem je prikazana slovenska bančna dediščina - od Kranjske hranilnice do NLB. Poslanstvo muzeja, ki bo prve obiskovalce sprejel v soboto, je, da obiskovalci spoznajo zgodovino, dobijo izkušnjo bančne prakse in finančno znanje.