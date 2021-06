Nad interventnim zakonom razočarana OZS poziva k oblikovanju novega

Ljubljana, 17. junija - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so razočarani nad vsebino interventnega zakona za omilitev posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo. Kot so poudarili, so iz njega izključili pomembne ukrepe, ki bi najbolj prizadetim panogam pomagali pri okrevanju po epidemiji, zato pričakujejo dopolnitev zakona in hkrati oblikovanje novega.