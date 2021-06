Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka

Ljubljana, 17. junija - Na Ljubljanski borzi je bilo danes sklenjenih za 1,4 milijona evrov poslov, pri čemer je levji delež odpadel na posle z delnicami Krke, ki so se pocenile za slab odstotek. Skoraj tri odstotke nižje so dan končale delnice Zavarovalnice Triglav. Delnice Cinkarne Celje so po torkovi krepki rasti danes pridobile še 1,19 odstotka.