Uefa pisala zvezam glede sponzorskih pijač na medijskih terminih

Nyon, 17. junija - Uefa je po več primerih, ko so nogometaši odstranili sponzorske pijače na medijskih terminih na euru, pisala nacionalnim zvezam, ki nastopajo na turnirju, da jih opomni na njihove obveznosti. Kot je danes v pogovoru z novinarji poudaril direktor turnirja, so sponzorstva ključna za izvedbo eura in tudi za razvoj nogometa.