Kremelj označil srečanje Bidna in Putina za pozitivno

Moskva, 17. junija - Kremelj je danes sredino srečanje predsednikov Rusije in ZDA, Vladimirja Putina in Joeja Bidna, označil za pozitivno. Pozdravil je tudi zavezo obeh predsednikov glede dialoga o strateški stabilnosti in nadzoru orožja. Putin pa je ob tem še zagotovil pripravljenost za nadaljevanje dialoga, poročajo tuje tiskovne agencije.