Iniciativa Študenti še obstajamo od ministrstva zahteva reševanje študentskih problematik

Ljubljana, 17. junija - Iniciativa Študenti še obstajamo je pred ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport danes predstavila zahteve za reševanje težav študentov, ki se nanašajo na študijsko, bivanjsko in ekonomsko problematiko, nato pa so jih predali ministrstvu. V petek jih čaka sestanek s predstavniki ministrstva, na katerem bodo razpravljali o zahtevah.