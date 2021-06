WHO opozarja, da se pandemija covida-19 krepi v Afriki

Brazzaville, 17. junija - Tretji val pandemije covida-19 se v Afriki krepi in pospešuje z novimi različicami novega koronavirusa, so danes opozorili v uradu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v regiji. Pozvali so k povečanju dobave cepiv proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.