Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 16. uri

Ljubljana, 17. junija - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, bo danes ob 16. uri prek Zooma, so sporočili z Ukoma. (STA/AVDIO)