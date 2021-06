FA pozvala navijače k spoštljivosti pred derbijem s Škoti

London, 17. junija - V petek bo na evropskem prvenstvu v nogometu na sporedu tudi težko pričakovani otoški derbi med Anglijo in Škotsko. Za umirjanje strasti pred obračunom na Wembleyju je danes angleška zveza FA pozvala navijače, naj bodo ob spremljanju tekme spoštljivi do svojih igralcev in tekmecev.