Kirbiš Rojs: V načrtu za okrevanje in odpornost tudi turistične naložbe

Ljubljana, 17. junija - Slovenija je v načrt za okrevanje in odpornost vključila tudi naložbe s področja turizma in kulture, je na spletni konferenci Razvoj turizma 4.0 poudarila državna sekretarka Monika Kirbiš Rojs. Za preoblikovanje turizma ter naložbe v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine je predvidenih 127 milijonov evrov nepovratnih sredstev.