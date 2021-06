V Mariboru cepljenje brez naročanja tudi v soboto

Maribor, 17. junija - Prvi dan množičnega cepljenja proti covidu-19 brez predhodnega naročanja v Mariboru so do poldneva cepili okoli 400 ljudi. V mariborskem zdravstvenem domu so zaenkrat zadovoljni z odzivom, a ker bi radi dali možnost cepljenja čim večjemu številu ljudi, bodo cepljenje brez naročanja poleg petka izvedli še v soboto. Cepijo tudi otroke.