Mariborski policisti, rdeči križ in UKC pozvali k odgovornemu ravnanju v prometu

Maribor, 17. junija - Policijska uprava Maribor, tamkajšnji univerzitetni klinični center in območna organizacije rdečega križa so ob mesecu krvodajalstva danes skupaj pozvali k odgovornemu ravnanju v prometu. Kot so ob tem poudarili, lahko s strpno in varno vožnjo vsak pripomore k temu, da kri ostane tistim, ki jo nujno potrebujejo za svoje zdravljenje.