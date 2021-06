V BiH prijeli 29 osumljenih tihotapcev mamil

Zagreb/Sarajevo, 17. junija - Policija Bosne in Hercegovine je danes v Zenici, Sarajevu in Travniku prijeli 29 ljudi, ki jih sumijo proizvodnje in trgovine z mamili, poročajo mediji v BiH. Glede na razsežnost današnje policijske operacije z imenom Mreža IV pričakujejo tudi nove aretacije. Policisti so danes preiskali 32 lokacij v različnih delih države.