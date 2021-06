SD s strategijo za kakovostno in dostopno zdravstvo za vse

Ljubljana, 17. junija - Predstavniki SD so danes na ljubljanskem Prešernovem trgu javno predstavili svoj načrt za dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Med ukrepi, ki bodo po njihovi oceni naslovili ključne težave slovenskega zdravstva, so med drugim reorganizacija sistema in financiranje ter investicije v tehnološki napredek na področju zdravja.