V nesreči v podjetju Sij Metal Ravne poškodovana dva delavca

Ravne na Koroškem, 17. junija - V jeklarni družbe Sij Metal Ravne je dopoldne prišlo do eksplozije pri čiščenju žlindrne jame pod elektroobločno pečjo. Pri tem sta se poškodovala dva delavca, enega so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Delo na peči je ustavljeno, preiskava nesreče pa še poteka, so za STA pojasnili v skupini Slovenska industrija jekla (Sij).