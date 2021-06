Tokio 2020: Priprave na OI v ciljnem sprintu

pripravil Gorazd Jukovič

Ljubljana, 23. junija - Izvedba olimpijskih iger v Tokiu se po zgodovinski enoletni prestavitvi in težkem boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa v zimskem in spomladanskem obdobju mesec dni pred njihovim začetkom končno zdi blizu. Japonski organizatorji so se znašli v ciljnem sprintu priprav na ene najbolj nenavadnih olimpijskih iger v zgodovini.