Cepljenje brez naročanja tudi na Gorenjskem

Ljubljana, 17. junija - V Kranju, Škofji Loki in Tržiču se bo začelo cepljenje proti covidu-19 brez predhodnega naročanja. V Škofji Loki bodo z njim začeli že v petek, v Kranju v ponedeljek, v Tržiču pa v torek, so sporočili iz tamkajšnjih zdravstvenih domov in kranjske občine. V Kranju začenjajo tudi s cepljenjem starejših od 12 let.