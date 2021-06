Portorož bo do sobote gostil evropski kongres matematike

Portorož, 20. junija - Portorož bo od danes do sobote gostil osmi evropski kongres matematike. Enega največjih znanstvenih dogodkov na področju matematike, ki bo potekal hibridno oz. tako v živo kot virtualno, se bo udeležilo več kot 1700 matematikov iz 79 držav, največ iz Italije, Slovenije, Nemčije, Španije in Velike Britanije, pa tudi iz ZDA, Rusije in Kitajske.