Gattuso po 24 dneh ni več trener Fiorentine

Firence, 17. junija - Italijanski nogometni prvoligaš Fiorentina se je po zgolj 24 dneh razšel z Gennarom Gattusom, ki so ga za trenerja potrdili 25. maja. Po zgolj treh tednih so prišli do spoznanja, da skupna pot ni mogoča. V ozadju naj bi bilo nezadovoljstvo trenerja s politiko kluba na področju prestopov.